Loreto il Rotary Club premia le giovani eccellenze | consegnate 11 borse di studio nel ricordo di Anna Cocozza
Il Rotary Club Loreto ha consegnato 11 borse di studio intitolate alla professoressa Anna Cocozza, figura storica del club e della comunità scolastica. L'evento si è concentrato sul riconoscimento delle giovani eccellenze, sottolineando l'impegno nel premiare il merito e il futuro. La cerimonia ha celebrato la memoria della docente, ricordata come una colonna portante della scuola e della comunità locale.
Un appuntamento che si rinnova nel segno del merito, del futuro e della memoria: il Rotary Club Loreto ha consegnato le borse di studio intitolate alla professoressa Anna Cocozza, storica figura del club e colonna portante della comunità scolastica locale. La cerimonia, svoltasi lo scorso 29. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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