Loreto il Rotary Club premia le giovani eccellenze | consegnate 11 borse di studio nel ricordo di Anna Cocozza

Notizia in breve

Il Rotary Club Loreto ha consegnato 11 borse di studio intitolate alla professoressa Anna Cocozza, figura storica del club e della comunità scolastica. L'evento si è concentrato sul riconoscimento delle giovani eccellenze, sottolineando l'impegno nel premiare il merito e il futuro. La cerimonia ha celebrato la memoria della docente, ricordata come una colonna portante della scuola e della comunità locale.