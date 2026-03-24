Consegnate 35 borse di studio ai figli dei soci della banca | premiate le eccellenze tra diplomi e lauree

Da oltre 25 anni Bcc Romagnolo sostiene il merito e la formazione dei giovani del territorio, premiati quest’anno 35 studenti Si è svolta venerdì 20 marzo la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio erogate annualmente da Bcc Romagnolo, che conferma con il proprio impegno nel premiare le eccellenze tra gli studenti. “Altissima la qualità dei risultati scolastici e universitari conseguiti dai ragazzi premiati”, viene rimarcato. L’evento si è svolto a Cesena, nella sala Cacciaguerra di Bcc Romagnolo, alla presenza del presidente della banca, Roberto Romagnoli, e del vicedirettore generale, Cesare Bizzocchi. Ogni fine anno, Bcc... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoliSaranno i cittadini del futuro, studenti modello nel presente. Anche quest’anno la comunità scolastica di Altopascio ha celebrato i risultati... Saranno i cittadini del futuro, studenti modello nel ... lanazione.it

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