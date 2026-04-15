Posizione del Manchester United su Carrick riportata da Fabrizio Romano

Il Manchester United ha confermato il suo sostegno a Michael Carrick dopo la sconfitta contro il Leeds United. Nonostante il risultato, i dirigenti del club ritengono ancora che Carrick possa essere un candidato valido per il ruolo di allenatore a lungo termine. La decisione è stata comunicata poco fa e si basa sulla fiducia riposta nell'allenatore in questa fase di transizione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United continua a sostenere Michael Carrick nonostante una deludente sconfitta contro il Leeds United, con i dirigenti del club che continuano a vederlo come un forte candidato per il ruolo manageriale permanente. Fabrizio Romano ha lasciato intendere che l’atmosfera all’Old Trafford resta positiva riguardo alla leadership di Carrick, anche se si ipotizza un possibile trasferimento di Andoni Iraola al Manchester. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA La sconfitta contro il Leeds ha scatenato un rinnovato dibattito tra tifosi ed esperti sulla direzione manageriale a lungo termine dello United.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Notizie correlate

Leggi anche: Carrick non si lascia intimidire dal sostegno di Rooney per la panchina del Manchester United.

Michael Carrick apre le porte al ritorno all’Old Trafford della stella in esilio del Manchester United: rapportoMichael Carrick sta dimostrando il valore dei picchetti rotondi nelle buche rotonde e sta chiedendo ai giocatori di fare ciò che sanno fare meglio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Manchester United si ferma ancora col Leeds: l'ex Milan Okafor decide con una doppietta; Il Manchester City espugna Stamford Bridge e si avvicina all’Arsenal; Scatto salvezza del Leeds: Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester United; Lasciare andare Casemiro sarebbe un errore per il Manchester United in vista del suo ritorno in Champions League: i motivi sono evidenti.

Napoli, nuovi contatti per Mainoo: la posizione del Manchester United e il piano del giocatoreIl Napoli sta pensando a un colpo importante in mediana. Complice il grave infortunio che terrà Kevin De Bruyne ai box per i prossimi – almeno – quattro mesi e la futura convocazione di Frank Zambo ... calciomercato.com

Scatto salvezza del Leeds: Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester UnitedLa doppietta dell'ex Milan e Napoli lancia i 'Peacocks' a +6 sulla zona retrocessione: ai 'Red Devils' non basta l'acuto di Casemiro ... corrieredellosport.it

«Non ho mai avuto alcuna preferenza né per il City né per lo United, sono sempre stato tifoso dell’Altrincham, la squadra della mia città natale. » Nonostante Anthony Taylor abbia più volte chiarito la sua posizione, la sua nomina per arbitrare la sfida di Premie - facebook.com facebook