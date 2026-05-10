Leao-Napoli affare possibile? Fabrizio Romano svela la verità

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci di un possibile trasferimento di Rafael Leao al Napoli, ma secondo fonti affidabili, al momento non ci sono trattative ufficiali in corso. Fabrizio Romano ha confermato che il giocatore del Milan non è coinvolto in negoziati attivi con il club partenopeo, anche se ha lasciato aperta la possibilità di un addio ai rossoneri in futuro. La situazione rimane quindi da monitorare.

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Rafael Leao al Napoli ad oggi non è ancora una trattativa calda. Fabrizio Romano chiarisce la situazione del portoghese del Milan, smentendo i rumors circolati nelle ultime ore, ma affermando come il portoghese possa comunque dire addio ai colori rossoneri. Leao e il Napoli: Romano esclude contatti diretti. Le voci su un possibile trasferimento di Rafael Leao in maglia azzurra si infrangono contro la realtà dei fatti. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, tra il giocatore rossonero e la SSC Napoli non esiste alcun dialogo concreto in questa fase. Il giornalista ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube per chiarire la posizione: “Oggi tra Leao ed il Napoli non c’è nulla.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Leao-Napoli, affare possibile? Fabrizio Romano svela la verità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fabrizio Romano svela la strategia del Napoli per LukakuIl futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare sempre più incerto, con il club e l’attaccante belga che starebbero già pianificando una possibile... Napoli, la Premier cerca McTominay: Romano svela la verità sul futuro dello scozzeseScott McTominay e il Napoli lavorano al rinnovo del contratto: secondo Fabrizio Romano è questa la verità riguardo il futuro dello scozzese, che non... Argomenti più discussi: Il Galatasaray spera in un altro affare 'alla Osimhen': nel mirino c'è Leao; Anche il Napoli sarebbe interessato a Leao. Il Milan fissa il prezzo; Calciomercato Napoli, sfuma Joao Gomes: accordo raggiunto con l'Atletico Madrid, le cifre dell'affare; Leao, pronte le serate di Gala…tasaray; i turchi all’assalto; Allegri….