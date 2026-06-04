Longoni lascia a zero Il portiere del 2008 del Milan va al Psg? Che cosa è successo

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere classe 2008 del Milan lascia il club a fine contratto e si trasferisce al Paris Saint-Germain. È il portiere che nel 2024 ha vinto il campionato europeo Under 17 con la nazionale azzurra. La sua partenza si è concretizzata al termine della stagione, senza rinnovo del contratto. La sua nuova avventura si svolgerà in Francia, all’interno del settore giovanile del PSG.

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Il Milan sta per perdere Alessandro Longoni, portiere del 2008, a zero. E il fatto che possa andare al Psg inquieta i milanisti: il club sta per rinunciare a un portiere di alto livello? Questo lo diranno i prossimi anni, qui si può ricostruire che cosa è successo negli ultimi mesi. Intanto, le presentazioni: Longoni è un portiere nato a Como che gioca nelle giovanili del Milan praticamente da sempre. Nel 2024, il punto più alto della carriera: con la Nazionale Under 17, un anno sotto età, vince l'Europeo giocando da titolare due partite del girone e il quarto di finale contro l'Inghilterra, la partita (finita ai rigori) segnata dal gol di Liberali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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