Il portiere classe 2008 del Milan lascia il club a fine contratto e si trasferisce al Paris Saint-Germain. È il portiere che nel 2024 ha vinto il campionato europeo Under 17 con la nazionale azzurra. La sua partenza si è concretizzata al termine della stagione, senza rinnovo del contratto. La sua nuova avventura si svolgerà in Francia, all’interno del settore giovanile del PSG.

Il Milan sta per perdere Alessandro Longoni, portiere del 2008, a zero. E il fatto che possa andare al Psg inquieta i milanisti: il club sta per rinunciare a un portiere di alto livello? Questo lo diranno i prossimi anni, qui si può ricostruire che cosa è successo negli ultimi mesi. Intanto, le presentazioni: Longoni è un portiere nato a Como che gioca nelle giovanili del Milan praticamente da sempre. Nel 2024, il punto più alto della carriera: con la Nazionale Under 17, un anno sotto età, vince l'Europeo giocando da titolare due partite del girone e il quarto di finale contro l'Inghilterra, la partita (finita ai rigori) segnata dal gol di Liberali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Longoni lascia a zero. Il portiere del 2008 del Milan va al Psg? Che cosa è successo

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Non ho mai parlato dei giovani del #Milan, ma lasciare Alessandro #Longoni - uno dei portieri più promettenti in Europa - al #PSG a parametro zero è l’ennesima dimostrazione di quanto non esista una dirigenza che dia sicurezze e di quanto serva una figu x.com

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