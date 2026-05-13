Storia breve del Milan che va in ritiro | ha funzionato quando è successo? Spoiler | quasi mai

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha annunciato di andare in ritiro, una decisione che si verifica raramente nel corso di una stagione. Nel passato, l’unico caso che si può considerare positivo è quello avvenuto nel 2012-13, quando Allegri mantenne la squadra a Milanello per alcuni giorni e i risultati furono soddisfacenti. Altri episodi sono stati meno fortunati, come il litigio tra Gattuso e Bakayoko o i risultati del ritiro durante la gestione di Inzaghi, che non portarono a esiti positivi.

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"Ritirarsi" fa rima con compattarsi. A volte serve, altre volte è solo un modo elegante per chiudersi e guardarsi male negli occhi per qualche giorno. Da un paio di mesi il Milan è in crisi esistenziale: ha perso una corsa scudetto e dilapidato un vantaggio importante sul quinto posto. Tra Genoa e Cagliari deve fare all-in: due vittorie e si va in Champions o si entra nel tunnel dei rimpianti estivi. Da domani comincia il ritiro fino a lunedì sera. Cinque giorni in cui si ride, si scherza, ci si parla e si cerca di ritrovare spirito. A Milanello non succede spesso. L’ultimo ritiro risale al 2019 con Gattuso. Ma che cosa dice la storia rossonera? Il ritiro può cambiare davvero un pezzo di stagione? Spoiler: non sempre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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