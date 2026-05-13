Il Milan ha annunciato di andare in ritiro, una decisione che si verifica raramente nel corso di una stagione. Nel passato, l’unico caso che si può considerare positivo è quello avvenuto nel 2012-13, quando Allegri mantenne la squadra a Milanello per alcuni giorni e i risultati furono soddisfacenti. Altri episodi sono stati meno fortunati, come il litigio tra Gattuso e Bakayoko o i risultati del ritiro durante la gestione di Inzaghi, che non portarono a esiti positivi.

"Ritirarsi" fa rima con compattarsi. A volte serve, altre volte è solo un modo elegante per chiudersi e guardarsi male negli occhi per qualche giorno. Da un paio di mesi il Milan è in crisi esistenziale: ha perso una corsa scudetto e dilapidato un vantaggio importante sul quinto posto. Tra Genoa e Cagliari deve fare all-in: due vittorie e si va in Champions o si entra nel tunnel dei rimpianti estivi. Da domani comincia il ritiro fino a lunedì sera. Cinque giorni in cui si ride, si scherza, ci si parla e si cerca di ritrovare spirito. A Milanello non succede spesso. L’ultimo ritiro risale al 2019 con Gattuso. Ma che cosa dice la storia rossonera? Il ritiro può cambiare davvero un pezzo di stagione? Spoiler: non sempre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storia breve del Milan che va in ritiro: ha funzionato quando è successo? Spoiler: quasi mai...

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