Valerio Mastandrea applauditissimo al Teatro Manzoni di Cassino | successo per l’evento a sostegno del Comitato Pro Donna della Rinascita

. Autoironico, empatico, autentico. Al Cinema Teatro Manzoni di Cassino, Valerio Mastandrea ha conquistato il pubblico presente con la sua spontaneità. Il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Non sempre ciò che è giusto è anche facile. Cinque secondi, con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi, è ora disponibile su CHILI. - facebook.com facebook