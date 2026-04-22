Monologo di Valerio Mastandrea ' Migliore'
Sul palco prende vita un’esperienza teatrale potente e spiazzante, capace di colpire dritto allo stomaco. Valerio Mastandrea interpreta “Migliore”, opera straordinaria di Mattia Torre. Il racconto segue la parabola di un uomo che, in seguito a un incidente, smarrisce ogni filtro sociale e si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
VALERIO MASTANDREA: VI RACCONTO CHI ERA MATTIA TORRE
Notizie correlate
Valerio Mastandrea in scena al Morlacchi con "Migliore"Valerio Mastandrea torna a Perugia e porta in scena al teatro Morlacchi "Migliore", monologo teatrale di Mattia Torre scritto tra il 2004 e il 2005...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Valerio Mastandrea diventa Migliore, lo spettacolo di Torre chiude la stagione del Golden; Valerio Aprea: Noi prigionieri dell’inerzia aspettiamo Lapocalisse, lo spettacolo al Politeama Genovese; Valerio Aprea porta a Teatro della Juta la satira feroce di Mattia Torre.
Valerio Mastandrea diventa Migliore, e chiude trionfalmente la stagione del GoldenUn protagonista d’eccezione per un testo che è un pugno nello stomaco. Valerio Mastandrea porta in scena Migliore, capolavoro del compianto Mattia Torre. La storia di un uomo che, dopo […] ... blogsicilia.it
Valerio Mastandrea al Verdi di Salerno: Il mio uomo sempliceIl mio personaggio è quello di un uomo semplice e indifeso, pieno di fiducia verso il prossimo, a cui viene chiesto di essere migliore quando per migliore si intende allinearsi ai codici di ... napoli.repubblica.it
Venerdì 17 aprile alle ore 21 al Cinema Teatro Astra va in scena Lapocalisse, lo spettacolo di Valerio Aprea scritto sui testi di Makkox: un monologo brillante, ironico e provocatorio che gioca con le nostre paure e il tema del cambiamento. In scena Aprea dà vit - facebook.com facebook