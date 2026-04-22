Monologo di Valerio Mastandrea ' Migliore'

Da cataniatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul palco prende vita un’esperienza teatrale potente e spiazzante, capace di colpire dritto allo stomaco. Valerio Mastandrea interpreta “Migliore”, opera straordinaria di Mattia Torre. Il racconto segue la parabola di un uomo che, in seguito a un incidente, smarrisce ogni filtro sociale e si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

VALERIO MASTANDREA: VI RACCONTO CHI ERA MATTIA TORRE

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