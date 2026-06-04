Ieri mattina alle 10, un volo Ryanair da Forlì a Londra è decollato per la prima volta dopo 18 anni. Il volo ha registrato il tutto esaurito, con passeggeri soddisfatti che hanno commentato la comodità del viaggio. I passeggeri avevano zaino e passaporto pronti, e l’aereo ha lasciato l’aeroporto senza problemi. L’operazione rappresenta il primo collegamento diretto tra le due città dopo un lungo periodo senza voli di linea.

Zaino in spalla e passaporto alla mano: i passeggeri che hanno inaugurato ieri mattina il volo Ryanair da Forlì a Londra, decollato alle 10.45, hanno riempito già dalle prime ore del mattino la sala d’attesa del Ridolfi. Un eccesso di zelo dovuto all’entusiasmo della partenza imminente, perché tra i vantaggi del Ridolfi c’è proprio la vicinanza a casa della maggior parte dei passeggeri e l’agilità di check-in e imbarchi, garantita dalle dimensioni del terminal. Il volo numero uno verso Uk (United Kingdom, in inglese Regno Unito) ha registrato il tutto esaurito. Da inizio anno il Ridolfi ha registrato in totale 30mila passeggeri. "Il momento tanto atteso è arrivato", è il commento di Riccardo Pregnolato, accountable manager di F. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Londra, decollo dopo 18 anni. Primo volo da tutto esaurito: "E attendiamo qui gli inglesi". Passeggeri ok: "Comodissimo"

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