Cinque passeggeri hanno abbandonato il volo di EasyJet da Londra Southend a Malaga prima della partenza, dopo aver affermato che l’aereo risultava troppo pesante. La decisione non è stata causata da un problema tecnico o meteorologico, ma da una preoccupazione legata al peso totale del velivolo. Dopo l’uscita di questi passeggeri, l’aereo è ripartito con il numero di passeggeri ridotto.

“ Questo aereo è troppo pesante “. Non un guasto tecnico né un problema meteorologico, ma una questione di peso complessivo a bordo. È quanto accaduto su un volo EasyJet in partenza dall’aeroporto di Londra Southend e diretto a Malaga, dove cinque passeggeri hanno dovuto lasciare volontariamente l’aereo prima del decollo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il velivolo era stato giudicato eccessivamente carico per poter decollare in sicurezza all’orario previsto, le 08:40 di sabato mattina. A quel punto l’equipaggio ha avviato le procedure per alleggerire il carico, valutando inizialmente anche la spedizione separata dei bagagli. La soluzione finale è stata però un’altra: trovare passeggeri disposti a rinunciare al viaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questo aereo è troppo pesante”: cinque passeggeri lasciano il volo EasyJet da Londra Southend a Malaga prima del decollo

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