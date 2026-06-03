Forlì-Londra si parte | Ryanair riattiva lo storico volo dopo 18 anni Un' opportunità affascinante

Il nuovo volo tra Forlì e Londra Stansted è stato riattivato mercoledì mattina, con il primo aereo decollato in orario. La tratta, gestita dal vettore irlandese, era inattiva da 18 anni e ora riprende le operazioni.

E' decollato mercoledì mattina, in perfetto orario, il nuovo volo Forlì-Londra Stansted del vettore irlandese Ryanair. La rotta sulla capitale londinese mancava dall’aeroporto “Luigi Ridolfi” dal 2008 (quell’anno furono quasi 132mila i passeggeri transitati). Il Forlì-Londra sarà operativo nei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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