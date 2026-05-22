Un nuovo studio smentisce le linee guida dell'OMS | servirebbero 10 ore di attività fisica a settimana non 2
Un recente studio mette in discussione le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, che suggeriscono almeno 150 minuti di attività fisica settimanale, equivalenti a due ore e mezza. I ricercatori hanno analizzato dati di diverse popolazioni e hanno concluso che per mantenere uno stato di salute ottimale sarebbe necessario dedicare circa dieci ore ogni settimana all'esercizio fisico. Le nuove evidenze indicano quindi un fabbisogno molto più elevato rispetto alle linee guida attuali.
L'OMS raccomanda 150 minuti di sport a settimana, ossia due ore e mezza. Secondo un nuovo studio, invece, per stare in salute ne servono molte di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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