covid oms aggiorna le strategie vaccinali

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida sui vaccini contro il Covid, specificando che alle donne in gravidanza, sia non vaccinate che già vaccinate, viene raccomandata una dose aggiuntiva. La decisione riguarda tutte le donne in gravidanza, indipendentemente dal loro stato vaccinale precedente. Le nuove indicazioni sono state pubblicate in un documento che dettaglia le modalità di somministrazione e i gruppi interessati.

Come riporta quotidianosanita.it, sono queste le principali indicazioni emerse dalla riunione del Gruppo Strategico Consultivo di Esperti (Sage) sull’immunizzazione dell’Oms, tenutasi dal 9 al 12 marzo scorsi (il rapporto completo sarà pubblicato nel Weekly Epidemiological Record il 29 maggio prossimo). In particolare, i Paesi dovrebbero considerare la vaccinazione routinaria dei gruppi a più alto rischio di malattia grave: anziani più fragili; anziani con comorbidità significative o obesità grave; residenti in strutture assistenziali e di lungodegenza; persone di età pari o superiore a 6 mesi moderatamente o gravemente immunocompromesse.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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