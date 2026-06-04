L’omicidio Nowak è una ferita sociale possibile impatto come caso Floyd l’analisi dell’esperto

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato ucciso durante un intervento delle forze dell’ordine, creando un forte clamore pubblico. La sua morte è stata immediatamente commentata come una ferita sociale significativa, paragonata a eventi di grande impatto negli Stati Uniti. Tuttavia, un esperto ha dichiarato che nel Regno Unito questa vicenda non potrebbe portare a un cambiamento politico di vasta portata simile a quello del movimento Maga. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno e discussioni sui social e nelle piazze.

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(Adnkronos) – "La morte di Henry Nowak è sicuramente una ferita sociale molto importante, ma non credo che nel Regno Unito possa trasformarsi in una rivoluzione politica al pari di quanto è accaduto negli Stati Uniti con il movimento Maga". A dirlo in un'intervista all'Adnkronos è Glyn Morgan, professore presso il Dipartimento di Scienze Politiche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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