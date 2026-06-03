A dicembre, un uomo è stato accoltellato da un uomo di etnia sikh nel Regno Unito. Successivamente, la polizia ha arrestato un sospetto senza considerare altre possibili responsabilità. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio. La polizia non ha ancora comunicato dettagli sulla motivazione o sui moventi dell’attacco. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’episodio.

A dicembre era stato accoltellato da un uomo sikh, ma la polizia l'aveva ammanettato ignorando le sue richieste di aiuto: la destra ne sta approfittando Da due giorni nel Regno Unito ci sono discussioni e proteste riguardo all’omicidio di Henry Nowak, un ragazzo bianco di 18 anni ucciso nel dicembre del 2025 dal 23enne sikh Vickrum Digwa a Southampton, nel sud dell’Inghilterra. Prima di morire Nowak fu brevemente ammanettato dalla polizia arrivata sul posto, che aveva scambiato l’assalitore per la vittima. La questione è emersa in questi giorni perché lunedì Digwa è stato condannato all’ergastolo con almeno 21 anni di detenzione, e sono state rese pubbliche le riprese delle bodycam degli agenti che erano intervenuti nella notte dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il caso intorno all’omicidio di Henry Nowak nel Regno Unito

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