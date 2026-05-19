Nel caso Garlasco, le indagini sono state riaperte a seguito di una consulenza genetica. Sono stati coinvolti esperti di dattiloscopia, medicina legale, ricostruzione della scena del crimine e analisti psicologi per la profilazione dell’indagato. Recentemente, un esperto forense ha commentato i soliloqui di un testimone, suggerendo che meritano un’analisi linguistica approfondita. La vicenda coinvolge diversi professionisti che contribuiscono a chiarire gli aspetti tecnici e investigativi del caso.

Garlasco (Pavia), 19 maggio 2026 – Il caso Garlasco è stato riaperto da una consulenza genetica e sono poi stati impegnati esperti di dattiloscopia, medicina legale, ricostruzione della scena del crimine, analisti psicologi per la profilazione dell’indagat o. Nelle nuove indagini della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco manca solo la linguistica. A farlo notare, da parte interessata, è il fondatore e direttore scientifico dell’Istituto nazionale di linguistica forsense (Inalf), Antonello Fabio Caterino, docente universitario e consulente tecnico in altri casi giudiziari. "Quasi vent’anni di indagini hanno mobilitato ogni branca della scienza forense – commenta sul caso di Garlasco –, ma la linguistica è ancora assente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Garlasco, la lettura dell’esperto forense: “I soliloqui di Andrea Sempio? Meritano un’analisi linguistica”

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