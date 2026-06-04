Un cittadino ha trovato il pappagallo Tea in un cortile e ha chiamato i Carabinieri, che lo hanno recuperato e restituito al proprietario. La fuga dell’animale è avvenuta durante un forte temporale che ha provocato il volo improvviso dell’uccello da una finestra aperta. Tea, un pappagallo di colore verde, è stato ritrovato in buona salute e consegnato al suo proprietario.

Come ha fatto un cittadino a individuare il pappagallo smarrito? Quale evento meteorologico ha causato la fuga improvvisa di Tea? Perché l'anello identificativo è stato fondamentale per il recupero? Quali sanzioni rischia chi possiede specie protette senza documenti CITES??? In Breve Temporale del 2 giugno ha spaventato il volatile spingendolo lontano dal nido Cittadino Faustina ha segnalato l'uccello esotico rifugiatosi nella propria abitazione Anello identificativo o . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, ritrovato il pappagallo Tea: i Carabinieri lo riportano a casa

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IL PAPPAGALLO UMILIA I CARABINIERI

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