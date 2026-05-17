Hockey pista | spettacolo nelle semifinali scudetto! Lodi e Valdagno riportano le serie in parità
Nelle semifinali dei playoff di hockey su pista, le squadre di Lodi e Valdagno hanno ottenuto vittorie che hanno portato le serie in parità. I match hanno regalato momenti di grande intensità, con entrambe le formazioni che hanno saputo mettere in campo tutta la loro determinazione. La competizione prosegue ora con le due squadre pronte a sfidarsi nuovamente per ottenere la finale della Serie A1 2025-2026. I prossimi incontri decideranno quale delle due arriverà in finale.
Come si dice in questi casi: pari e spettacolo. Si ripristinano gli equilibri nelle semifinali play-off valide per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In occasione delle rispettive gare-2 infatti Lodi e Valdagno hanno battuto Bassano e Trissino, portando così il parziale sull’1-1. Il risultato più netto è arrivato dalla compagine lombarda, capace di battere i rivali per 4-2 affidandosi ai timbri di Faccin (1:51) e Borgo (9:29). Giuliani sfruttando la superiorità ha poi cercato di accorciare le distanze al 10:41, salvo poi trovare il tris di Giovannetti (11:37) ed il poker di Borgo (17:06). A nulla è dunque servita la rete del 4-2 messa a referto da Ipinizaraz (17:06). 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionato Italian SERIE A - Semifinale G3 - Vicenza Hockey vs HC Milano
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@newcorollermatera promossa in serie A1 di hockey su pista. Decisiva la vittoria in gara 2 sul campo del @asd_rotellistica_camaiore scopri di più su @sassilive #sassilive #ilsitopiùlive #hockey @mariellaperai @valerioantezza - Facebook facebook
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