Non rispetta gli obblighi imposti dal giudice | i carabinieri lo riportano in cella

Nel pomeriggio del 13 maggio, a Valle di Maddaloni, i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 44 anni. L’arresto è stato deciso perché l’interessato non aveva rispettato le prescrizioni imposte dal giudice. Dopo aver verificato la sua posizione, i militari lo hanno riportato in cella, dove si trova ora in attesa di ulteriori sviluppi.

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Arrestato per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal giudice. Nel pomeriggio odierno (13 maggio), a Valle di Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento di aggravamento con ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Non rispetta gli obblighi imposti dall'affidamento in prova, rinchiuso in carcereÈ in affidamento in prova ai servizi sociali, ma non rispetta gli obblighi imposti dalla misura alternativa. Non rispetta gli obblighi dell'affidamento terapeutico: 28enne torna in carcereRevoca dell'affidamento terapeutico nei confronti di un 28enne del napoletano che, nel pomeriggio di ieri (7 maggio), è stato rintracciato dai... Temi più discussi: Non rispetta gli obblighi dell'affidamento terapeutico: 28enne torna in carcere; Bagnacavallo: non rispetta l’obbligo di dimora: 24enne arrestato; L’offerta anomala nel Codice appalti; Condanna più pesante per chi non paga l'assegno e ignora i figli. Johnson: 25 anni dopo la Cina non rispetta obblighi con Hong KongRoma, 1 lug. (askanews) – In occasione del 25esimo anniversario del passaggio di Hong Kong dal Regno unito alla Cina, il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che Pechino non ha ... affaritaliani.it L’Ue multa Elon Musk per 120 milioni di euro: il suo social X viola gli obblighi di trasparenzaL'UE multa X (Elon Musk) 120 milioni di euro per violazioni del Digital Services Act. Le violazioni riguardano design ingannevole sulla spunta blu, archivio pubblicitario non trasparente e accesso ai ... milanofinanza.it