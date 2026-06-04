Un investimento di tre miliardi di euro è previsto per lo sviluppo di un nuovo polo digitale nel territorio. La riqualificazione comporterà la chiusura di una raffineria, con conseguente trasformazione dell’area. Si prevede che l’indotto genererà un impatto economico significativo nei comuni di Opera e Settimo Milanese, coinvolgendo attività e servizi locali. La trasformazione dell’area interesserà anche il comune di Bertonico, dove si modificano le funzioni e l’uso del territorio.

Come cambierà il volto di Bertonico dopo la chiusura della raffineria?. Quanto valore economico genererà l'indotto nei comuni di Opera e Settimo Milanese?. Chi gestirà concretamente le procedure autorizzative tra Roma e la Regione?. Quando inizieranno ufficialmente i cantieri per i nuovi campus tecnologici?.? In Breve Investimenti EdgeConneX da 3 miliardi con indotto territoriale di 5 miliardi di euro.. Sviluppo tecnologico tra Bertonico, Opera e Settimo Milanese con capacità 300 MegaWatt.. Avvio cantieri previsto entro il terzo trimestre del 2026 e piano fino al 2031.. Accordo tra Ministero e Regione tramite Gruppo di contatto per coordinare le procedure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, dal petrolio ai bit: 3 miliardi per il nuovo polo digitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Everything You Need To Know About Success Habits & Self-Discipline

Notizie e thread social correlati

Magenta, via ai cantieri: 19 milioni per il nuovo polo digitaleMartedì 14 aprile 2026 è stato presentato ufficialmente a Magenta il piano di rigenerazione urbana relativo all’area dell’ex Novaceta, un tempo...

Lodi, il nuovo hub digitale: nasce il mega data center a BertonicoA Bertonico è stato avviato un nuovo data center di grandi dimensioni, considerato un hub digitale strategico.

Petrolio Brent ai massimi da 4 anni, ecco chi guadagna davvero tra le big oil europeeIl petrolio Brent balza ai massimi da quattro anni a causa di possibili nuove azioni militari contro l’Iran. Il Comando centrale americano ha preparato un piano per una breve e potente ondata di ... milanofinanza.it

Iran, dal petrolio in rialzo all’incubo inflazione: che cosa sta succedendo davvero ai mercati. L’analisiIl rialzo del petrolio si inserisce in un contesto macro già complesso, andando a esercitare una pressione diretta sul delicato equilibrio tra crescita e inflazione. L’aumento dei prezzi energetici ... affaritaliani.it