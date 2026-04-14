Martedì 14 aprile 2026 è stato presentato ufficialmente a Magenta il piano di rigenerazione urbana relativo all’area dell’ex Novaceta, un tempo centro industriale della zona Nord. L’intervento prevede un investimento di 19 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo polo digitale, con l’avvio dei lavori che ha già dato il via ai cantieri nel quartiere. La ristrutturazione mira a trasformare l’area in un centro dedicato all’innovazione tecnologica.

Il piano di rigenerazione urbana per l’area dell’ex Novaceta a Magenta, un tempo cuore industriale della zona Nord, è stato ufficialmente presentato questo martedì 14 aprile 2026. L’operazione, che prevede un investimento complessivo di 19 milioni di euro, mira a trasformare un comparto dismesso in un polo tecnologico e sociale, destinando tredici milioni di tale cifra a opere pubbliche che interesseranno l’intera cittadinanza. Durante l’incontro con i capigruppo di maggioranza, il sindaco Del Gobbo ha evidenziato come la nuova direzione strategica ponga fine a un lungo periodo di stallo burocratico che aveva trasformato quel settore in una ferita aperta per il tessuto urbano locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magenta, via ai cantieri: 19 milioni per il nuovo polo digitale

Trento, via ai lavori: 19 milioni per il nuovo polo nell’ex carcereUn importante tassello per la trasformazione urbana di Trento è stato appena posato: l’impresa I.

Il data center al posto dell’ex Novaceta: Magenta si regala un restyling da 19 milioniMagenta (Milano), 14 aprile 2026 – Si chiude un capitolo di abbandono e se ne apre uno di rigenerazione urbana.

Si parla di: Magenta, strade e sicurezza: pronto il piano asfaltature 2026. Stanziati oltre 350mila euro; Strade colabrodo a Reggio Calabria: via Trapezi tra voragini, lavori inadeguati e cantieri abbandonati.