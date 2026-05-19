Lodi il nuovo hub digitale | nasce il mega data center a Bertonico

A Bertonico è stato avviato un nuovo data center di grandi dimensioni, considerato un hub digitale strategico. La struttura sostituisce la precedente raffineria che operava nella zona. Il governo ha dichiarato l’interesse nazionale per questo progetto, autorizzando le attività di costruzione e sviluppo. L’obiettivo è creare un centro di elaborazione dati di elevata capacità, con conseguenze dirette sull’economia locale. La realizzazione si inserisce nel piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del Paese.

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