Lodi il nuovo hub digitale | nasce il mega data center a Bertonico
A Bertonico è stato avviato un nuovo data center di grandi dimensioni, considerato un hub digitale strategico. La struttura sostituisce la precedente raffineria che operava nella zona. Il governo ha dichiarato l’interesse nazionale per questo progetto, autorizzando le attività di costruzione e sviluppo. L’obiettivo è creare un centro di elaborazione dati di elevata capacità, con conseguenze dirette sull’economia locale. La realizzazione si inserisce nel piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del Paese.
? Punti chiave Come cambierà l'economia di Bertonico dopo l'era della raffineria?. Perché il Governo ha dichiarato l'interesse nazionale per questo progetto?. Chi gestirà i rapporti tra i giganti digitali e i piccoli comuni?. Quando inizieranno concretamente i lavori per il nuovo hub digitale?.? In Breve Siti strategici aggiuntivi individuati ad Opera e Settimo Milanese per il polo digitale.. Progetto gestito da EdgeConneX con fondi svedesi EQT Infrastructure per cloud e 5G.. Approvazione normativa regionale prevista il 26 maggio con inizio cantieri nel terzo trimestre 2026.. Obiettivo completamento strutture entro il 2031 su 100mila metri quadrati con 380 MegaWatt. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La sfida dei data center, il digitale si sposta a Sud: «Hub chiave per il futuro»
Lusso digitale: nasce THEBS, il nuovo hub con 800 marchi d’élite? Domande chiave Come fanno le boutique europee a garantire l'autenticità dei prodotti online? Chi sono i buyer che selezionano i 60.
Il nuovo hub per i pullman sarà nella zona del FamilinoSarà in via Craxi, nella zona del Familino, il nuovo terminal bus a Sant’Angelo, previsto espressamente dal nuovo programma di esercizio dell’Agenzia di Bacino Tpl di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pav ... ilcittadino.it