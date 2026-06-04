Locri morta la gatta confinata in campagna | il Pai farà perseguire il responsabile del trasferimento
La gatta trovata in condizioni gravissime in un rudere abbandonato nella Locride è deceduta. La gatta era stata confinata in un'area di campagna e privata di cure. Il Parco dell'Aspromonte ha annunciato che farà perseguire il responsabile del trasferimento e del confinamento dell’animale. La morte dell’animale ha suscitato attenzione e si stanno valutando eventuali azioni legali contro chi ha causato il suo stato di abbandono.
Non ce l'ha fatta la gatta recuperata in gravissimo stato da un rudere abbandonato nella Locride, dove era stata forzatamente confinata e privata di cure adeguate. Avevamo riportato la vicenda segnalata dalla sezione calabrese del Partito Animalista Italiano, che adesso annuncia la notizia che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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