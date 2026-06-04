Locri morta la gatta confinata in campagna | il Pai farà perseguire il responsabile del trasferimento

Notizia in breve

La gatta trovata in condizioni gravissime in un rudere abbandonato nella Locride è deceduta. La gatta era stata confinata in un'area di campagna e privata di cure. Il Parco dell'Aspromonte ha annunciato che farà perseguire il responsabile del trasferimento e del confinamento dell’animale. La morte dell’animale ha suscitato attenzione e si stanno valutando eventuali azioni legali contro chi ha causato il suo stato di abbandono.