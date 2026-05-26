Mamma gatta morta con il collo incastrato in un oggetto | salvati i suoi cuccioli

In via Gabriele D’Annunzio a Pescara è stata trovata una gatta morta con il collo incastrato in un oggetto, probabilmente un manico di paletta. I suoi cuccioli sono stati salvati e affidati a un rifugio. La polizia locale sta indagando sulle circostanze del ritrovamento. Non ci sono dettagli su eventuali responsabilità o cause dell’incidente.

In via Gabriele D’Annunzio, a Pescara, è stata ritrovata una gatta morta con il collo incastrato in un oggetto, presumibilmente la parte finale del manico di una paletta. Non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un atto deliberato. Lndc Animal Protection ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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