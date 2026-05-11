Locri gatta d' appartamento spostata in un casale fatiscente e isolato | esposto del Pai

A Locri, una gatta che viveva da anni in un appartamento è stata trasferita in un casale abbandonato e isolato. Dopo alcuni giorni, l’animale è scomparso e, in seguito, è stato ritrovato in condizioni critiche, disidratato e scheletrico, dopo essere caduto da una finestra. La vicenda è stata segnalata dal Pai, che ha evidenziato lo stato di grave sofferenza dell’animale.

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