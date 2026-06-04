Sono passati quasi trent’anni dalla scomparsa – tragica e prematura – di Gianni Versace. Parigi quest’estate rende omaggio al genio della moda italiano con una grande retrospettiva al Musée Maillol che aprirà i battenti il 5 giugno. Oltre 450 pezzi esposti tra abiti, accessori, bozzetti, fotografie, frammenti di interviste rare per riscoprire la sua visione e l’impatto che ha avuto nel settore. Per dirla con le sue parole: « È nel mio lavoro che mi troverete ». Il legame tra Parigi e Gianni Versace. Per Versace, che nel 1989 presentò la sua linea Haute Couture al Ritz di Place Vendôme, Parigi era una passerella imprescindibile. Un amore ricambiato: la mostra “Gianni Versace Retrospective” è la prima esposizione celebrativa dedicata al couturier italiano in Francia dal 1986. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo stilista avrebbe compiuto 80 anni a dicembre: Parigi lo omaggia con una grande retrospettiva visitabile per tutta l'estate.

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