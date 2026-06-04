Lo Stato acquista la Tomba François

Notizia in breve

Lo Stato ha acquisito la Tomba François, un importante esempio di arte antica. La decisione è stata annunciata dopo anni di tutela e studi. La tomba, considerata un capolavoro, ora fa parte del patrimonio pubblico. La sua acquisizione rappresenta il risultato di un percorso durato nel tempo, volto a proteggere e preservare l’opera. Non sono stati resi noti dettagli finanziari o procedurali dell’operazione.