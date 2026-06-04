Lo Stato acquista la Tomba François
Lo Stato ha acquisito la Tomba François, un importante esempio di arte antica. La decisione è stata annunciata dopo anni di tutela e studi. La tomba, considerata un capolavoro, ora fa parte del patrimonio pubblico. La sua acquisizione rappresenta il risultato di un percorso durato nel tempo, volto a proteggere e preservare l’opera. Non sono stati resi noti dettagli finanziari o procedurali dell’operazione.
Un capolavoro sopravvissuto ai secoli, una lunga storia di tutela e un traguardo atteso da generazioni di studiosi: la Tomba François diventa finalmente patrimonio pubblico. Per oltre centosessant’anni la Tomba François è stata considerata uno dei tesori più preziosi e affascinanti dell’archeologia italiana. Scoperta nel 1857 nell’antica città etrusca di Vulci dall’archeologo Alessandro François, la sepoltura ha custodito fino ai giorni nostri uno dei cicli pittorici più straordinari dell’intero mondo antico. Oggi questa lunga storia segna una nuova svolta. Il Ministero della Cultura ha infatti siglato il 29 maggio l’atto di compravendita. 🔗 Leggi su Newsagent.it
PALESTINE : Voyage au cœur dun territoire chargé dhistoire | Destination Francophonie
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