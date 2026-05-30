Tomba François di Vulci il Ministero acquisisce i celebri dipinti | Patrimonio unico al mondo

Il Ministero della Cultura ha acquisito i dipinti della Tomba François di Vulci, considerati tra i più importanti cicli pittorici dell’antica civiltà etrusca. L’operazione riguarda un patrimonio ritenuto unico al mondo. La decisione è stata comunicata dal Comune di Montalto di Castro, che ha espresso soddisfazione per il trasferimento. I dipinti, che risalgono all’epoca etrusca, saranno conservati presso strutture statali.

Montalto, 30 maggio 2026 – L’amministrazione comunale di Montalto di Castro esprime grande soddisfazione per l’acquisizione da parte del Ministero della Cultura dei celebri dipinti della Tomba François di Vulci, uno dei più importanti cicli pittorici dell’antichità etrusca. Le opere saranno destinate all’esposizione permanente presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, in un progetto che rappresenta non soltanto un recupero di straordinario valore storico e artistico, ma anche l’inizio di una nuova stagione di collaborazione culturale tra il territorio di Vulci e il principale museo etrusco italiano. La Tomba François, scoperta nel 1857 nella necropoli di Ponte Rotto dall’archeologo Alessandro François, è universalmente considerata una delle più alte testimonianze della pittura etrusca del IV secolo avanti Cristo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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