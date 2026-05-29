La Tomba François entra nel patrimonio dello Stato Grande esposizione al Museo etrusco di Villa Giulia dal 25 giugno

La Tomba François entra a far parte del patrimonio statale e sarà esposta al Museo etrusco di Villa Giulia dal 25 giugno. La scoperta della tomba risale a oltre un secolo fa, con un primo intervento statale già nel 1921. La mostra presenterà i reperti provenienti dalla tomba, che rappresentano un importante esempio dell’arte etrusca. L’esposizione durerà fino a una data ancora da comunicare.

La celebre Tomba François di Vulci entra ufficialmente a far parte del patrimonio dello Stato italiano. Uno dei più importanti capolavori della pittura etrusca e della pittura antica sarà così definitivamente consegnato alla piena fruizione pubblica e troverà collocazione permanente presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Con la firma dell’atto di compravendita, avvenuta oggi al MiC alla presenza del Ministro Alessandro Giuli, giunge così a compimento un percorso avviato oltre un secolo fa, quando già nel 1921 lo Stato manifestò il proprio interesse per l’acquisizione della Tomba François. «L’acquisizione della Tomba François... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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