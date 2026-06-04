Lo spettacolo dei freestyler del taekwondo incanta Piazza di Spagna Grand Prix al via al Foro Italico
In piazza di Spagna, sotto la scalinata di Trinità dei Monti, si sono esibiti freestyler di taekwondo con calci, salti e coreografie sincronizzate. Lo spettacolo ha attirato numerosi spettatori, tra romani e turisti, e le immagini sono state condivise sui social. Contestualmente, al Foro Italico è iniziato il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento internazionale di arti marziali.
Calci in rotazione, salti acrobatici e sincronie spettacolari sotto la scalinata di Trinità dei Monti: il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è aperto ieri con uno spettacolo che ha incantato romani e turisti a piazza di Spagna, con immagini che stanno facendo il giro del mondo. Il Ciao Team - la nazionale italiana di freestyle - e il World Taekwondo Performance Team hanno trasformato una delle location più iconiche della Capitale in un palcoscenico mozzafiato, regalando emozioni uniche a chi si trovava nella piazza per assistere alla cerimonia di apertura dopo la presentazione ufficiale dell'evento in un'altra location mozzafiato come il Museo dell'Ara Pacis. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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