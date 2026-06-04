In piazza di Spagna, sotto la scalinata di Trinità dei Monti, si sono esibiti freestyler di taekwondo con calci, salti e coreografie sincronizzate. Lo spettacolo ha attirato numerosi spettatori, tra romani e turisti, e le immagini sono state condivise sui social. Contestualmente, al Foro Italico è iniziato il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento internazionale di arti marziali.

Calci in rotazione, salti acrobatici e sincronie spettacolari sotto la scalinata di Trinità dei Monti: il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix si è aperto ieri con uno spettacolo che ha incantato romani e turisti a piazza di Spagna, con immagini che stanno facendo il giro del mondo. Il Ciao Team - la nazionale italiana di freestyle - e il World Taekwondo Performance Team hanno trasformato una delle location più iconiche della Capitale in un palcoscenico mozzafiato, regalando emozioni uniche a chi si trovava nella piazza per assistere alla cerimonia di apertura dopo la presentazione ufficiale dell'evento in un'altra location mozzafiato come il Museo dell'Ara Pacis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo spettacolo dei freestyler del taekwondo incanta Piazza di Spagna. Grand Prix al via al Foro Italico

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