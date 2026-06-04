Un nuovo libro pubblica sedici battute inedite di Giacomo Puccini, tratte da una canzone cinese inclusa nella sua ultima opera incompiuta, Turandot. Le parti sono state composte dallo stesso compositore e sono state scoperte tra le pagine di un manoscritto. La pubblicazione è stata annunciata da un autore italiano specializzato in musica. Le battute rappresentano un frammento della musica che Puccini aveva scritto per il finale dell’opera, mai completato prima d’ora.

Arezzo, 4 giugno 2026 – In tutto sedici battute inedite, tratte da una canzone cinese, realizzate da Giacomo Puccini nell’ambito della sua ultima, monumentale e incompiuta opera, la Turandot. È quanto ha scoperto Maurizio Sessa, a utore e giornalista, che ha scritto “L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio’ (ed. Medicea Firenze), che rende omaggio nel centenario della prima assoluta di Turandot al Teatro della Scala sotto la direzione di Arturo Toscanini, il 25 aprile 1926. Precedute dall’indicazione “Allegro moderato” sul pentagramma si leggono 16 battute (8 più 8), o meglio 4 per 4 battute, in mi bemolle maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spartito inedito di Puccini nel nuovo libro di Maurizio Sessa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alle origini di Turandot con il libro di Maurizio Sessa: lo spartito inedito di PucciniIl 15 aprile 2026 a Firenze è stato annunciato un ritrovamento che riguarda lo spartito inedito di Puccini, collegato al suo progetto per Turandot.

La Turandot di Puccini nella sua versione inedita. “Il maestro regalò lo spartito a un ammiraglio”Un manoscritto contenente sedici battute inedite di Giacomo Puccini è stato scoperto e riguarda la sua ultima opera incompiuta, la Turandot.

Temi più discussi: Lo spartito inedito di Puccini nel nuovo libro di Maurizio Sessa; Firenze, presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa al Vieusseux; OGGI IN CITTA'; La Spezia, presentazione de ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa.

Lo spartito inedito di Puccini nel nuovo libro di Maurizio SessaSedici battute inedite, tratte da una canzone cinese, realizzate da Giacomo Puccini nell’ambito della sua ultima, monumentale e incompiuta ... msn.com

La Spezia, presentazione de l’orologio cinese di Turandot di Maurizio SessaIl 3 giugno nella biblioteca del Conservatorio Puccini, l'unico ad essere dedicato al Maestro lucchese ... msn.com