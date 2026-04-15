Alle origini di Turandot con il libro di Maurizio Sessa | lo spartito inedito di Puccini

Il 15 aprile 2026 a Firenze è stato annunciato un ritrovamento che riguarda lo spartito inedito di Puccini, collegato al suo progetto per Turandot. Il manoscritto, risalente agli ultimi anni di vita del compositore, permette di approfondire le prime fasi della composizione e le idee iniziali dietro l’opera. Un libro di Maurizio Sessa accompagna il ritrovamento, offrendo ulteriori dettagli sul contesto e sulle bozze originali.

Firenze, 15 aprile 2026 – Un ritrovamento significativo che permette di indagare meglio le origini di Turandot, il capolavoro di Giacomo Puccini. Martedì 28 aprile sarà presentato in anteprima, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, "L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio", il nuovo libro di Maurizio Sessa. L’evento, a ingresso libero, inizierà alle 12. Alla presentazione, insieme all’autore, interverranno Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze, Ladislau Petru Horvath, già primo violino del Maggio Musicale Fiorentino, e il giornalista Pierandrea Vanni. Un’occasione per approfondire una scoperta che getta nuova luce su uno dei capolavori più affascinanti del repertorio operistico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alle origini di Turandot con il libro di Maurizio Sessa: lo spartito inedito di Puccini Notizie correlate Leggi anche: Centenario di Turandot. Puccini alle Olimpiadi Festival Puccini 2026, apre ‘Turandot’ con la regia di Jackie Chan(Adnkronos) – È tutto pronto per la 72a edizione del Festival Puccini che si svolgerà negli spazi del Gran Teatro all’aperto a Torre del...