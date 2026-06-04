Lo smog ad Arona come a Novara | il monitoraggio con le provette sui balconi rivela i dati sull' aria

Il monitoraggio dell’aria nelle vie più trafficate di Arona, attraverso provette posizionate sui balconi, ha rilevato livelli di biossido d’azoto paragonabili o superiori a quelli delle centraline ufficiali di Novara e Borgomanero.

Nelle vie più trafficate di Arona l’inquinamento da biossido d'azoto ha raggiunto livelli simili, e in alcuni casi superiori, a quelli registrati dalle centraline ufficiali di Novara e Borgomanero. Lo indicano i dati di un monitoraggio scientifico sulla qualità dell'aria condotto lo scorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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