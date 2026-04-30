Qualità dell’aria in miglioramento cala lo smog | dove si respira meglio in Italia

Negli ultimi mesi, i dati ufficiali indicano un miglioramento della qualità dell’aria in diverse zone del paese, con una riduzione delle concentrazioni di polveri sottili e altri inquinanti atmosferici. L’Snpa ha analizzato i dati raccolti nel corso dell’anno, evidenziando come in alcune aree si registri una diminuzione dello smog rispetto agli anni precedenti. Questi risultati sono stati comunicati ufficialmente dopo aver raccolto e verificato le informazioni di tutto il territorio nazionale.

Snpa fa il punto sulla qualità dell’aria in Italia. Ci siamo lasciati il 2025 alle spalle da qualche mese, tempo necessario per mettere insieme i dati e dichiarare che l’aria sta migliorando. Ma, come si apprende dai dati del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, non abbastanza. I dati in miglioramento restano limitati dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria, entrata in vigore il 10 dicembre 2024 e da recepire entro il 2026. Con questi nuovi limiti da rispettare, la situazione risulta ancora critica in diverse città, province e regioni. Le aree problematiche si dividono a seconda degli inquinanti in circolazione. Per il Pm10 il 92% delle stazioni di monitoraggio è in regola, mentre per il Pm2,5 il limite è stato rispettato quasi ovunque.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Qualità dell’aria in miglioramento, cala lo smog: dove si respira meglio in Italia Notizie correlate Smog, l’Italia rispetta i limiti della qualità dell’aria nel 2025Va meglio la situazione smog in Italia, tanto che nel 2025 riesce a rispettare i limiti della qualità dell’aria per la maggior parte dell’anno e su... Sicilia, qualità dell’aria in miglioramento nel 2025: restano criticità e superamenti in alcune areeLa Sicilia si inserisce nel quadro nazionale tracciato dal nuovo rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), che fotografa... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Avviso sulla qualità dell'aria in India; Nuovo widget per le previsioni della qualità dell’aria; Allarme sulla qualità dell'aria in Cina; Allarme sulla qualità dell'aria in Pakistan. Qualità dell’aria in Europa: migliora ma non bastaSecondo l’EEA la qualità dell’aria in Europa migliora, ma ozono, PM10 e benzo(a)pirene restano oltre i limiti in molte aree ... secolo-trentino.com Qualità dell’aria in Italia, nel 2025 livelli tra i più bassi degli ultimi 10 anni. Ma ancora lontani i target Ue 2030Il report del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, elaborato da Ispra e dalle agenzie regionali, analizza l’andamento della qualità dell’aria nel nostro Paese nel 2025 sulla base dei dat ... corriere.it Niederwieser RICERCA Qualità & Food Safety Continua a leggere: https://www.linkedin.com/jobs/view/4407034105/alternateChannel=search&eBP=CwEAAAGd2itQyTc-_4ACVHC7g-YzRkLVn2LxOxsIsj9QJWlCBvRhB_dxyiqbcOUf31NpY1VQSWtYPrOF_z2 - facebook.com facebook