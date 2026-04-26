Smog il bilancio dell' inverno | Novara soffoca in pianura aria pulita nel Vco

Il periodo di attuazione del protocollo antismog in Piemonte si è concluso il 15 aprile, segnando la fine della stagione invernale 2025-2026. Nei dati diffusi, si evidenzia come Novara abbia registrato livelli di inquinamento elevati, con l'aria risultata più pulita nel Vco. Le restrizioni e le misure adottate durante i mesi freddi sono state applicate in tutto il territorio regionale, coinvolgendo diverse città e aree pianeggianti.