Il capitano del Leeds, Ethan Ampadu, ha firmato un contratto di quattro anni con il club. La firma è stata annunciata dal presidente del Leeds, che ha confermato l’accordo. Ampadu rimarrà in squadra fino al 2026. La notizia è stata comunicata ufficialmente in data odierna.

2026-06-04 13:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il capitano del Leeds Ethan Ampadu ha firmato un nuovo contratto quadriennale, secondo il presidente del club Paraag Marathe. Ampadu è stata una figura determinante nel ritorno di successo del club in Premier League, vincendo i premi Giocatore dell’anno e Giocatore dell’anno con una serie di prestazioni dominanti a centrocampo. Al nazionale gallese mancavano ancora due anni al suo precedente contratto, ma il Leeds gli ha consegnato un accordo migliorato che lo impegna al club di Elland Road fino al 2030. Marathe ha detto allo Yorkshire Evening Post: “Ethan ha firmato una proroga e lo teniamo rinchiuso per quattro anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lo skipper del Leeds Ampadu firma un nuovo contratto a lungo termine con Elland Road

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