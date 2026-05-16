Leeds-Brighton domenica 17 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno quattro cartellini ad Elland Road
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si gioca la partita tra Leeds e Brighton. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili presso i bookmaker. Durante l'incontro, si prevedono almeno quattro cartellini gialli per i giocatori in campo. Il Brighton affronta questa trasferta con motivazioni elevate, mentre il Leeds vuole ottenere punti importanti in casa. La partita si svolge presso lo stadio di Elland Road, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.
Il Brighton ha grandi motivazioni per questa trasferta sul campo del Leeds dato che attualmente occupa il settimo posto in classifica e, in caso di vittoria, potrebbe salire al sesto assicurandosi così la qualificazione alla prossima Europa League e, potenzialmente, anche alla Champions League qualora l’Aston Villa vincesse l’Europa League e terminasse esattamente al quinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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