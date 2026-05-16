Leeds-Brighton domenica 17 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno quattro cartellini ad Elland Road

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si gioca la partita tra Leeds e Brighton. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili presso i bookmaker. Durante l'incontro, si prevedono almeno quattro cartellini gialli per i giocatori in campo. Il Brighton affronta questa trasferta con motivazioni elevate, mentre il Leeds vuole ottenere punti importanti in casa. La partita si svolge presso lo stadio di Elland Road, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

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