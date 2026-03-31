De Zerbi nuovo allenatore del Tottenham è ufficiale | Ho firmato un contratto a lungo termine

Il Tottenham ha annunciato l'ingaggio di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore. Il tecnico italiano ha firmato un contratto a lungo termine con il club, sostituendo Igor Tudor, che aveva recentemente raggiunto un accordo per la risoluzione del suo contratto. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, confermando il cambio alla guida tecnica della squadra.

Roberto De Zerbi è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano prende il posto di Igor Tudor che pochi giorni fa aveva raggiunto l'accordo col club per la risoluzione del suo contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati De Zerbi al Tottenham sarà il secondo allenatore più pagato della Premier: i dettagli del contrattoIl Tottenham ha convinto De Zerbi con un ricco contratto quinquennale, con delle tutele in caso di retrocessione: potrà andare via se non dovesse... De Zerbi al posto di Tudor, ma i tifosi del Tottenham insorgono: “Non rispecchia i valori del club”Le insistenti voci che vorrebbero Roberto De Zerbi succedere a Igor Tudor sulla panchina del Tottenham hanno scatenato la rabbia e la protesta di una... Tutti gli aggiornamenti su Zerbi nuovo Temi più discussi: De Zerbi al Tottenham? La decisione dell'allenatore; Tottenham nel caos, arriva De Zerbi: sarà il secondo tecnico più pagato in Premier; Premier: De Zerbi verso la panchina del Tottenham; De Zerbi apre al Tottenham, l'allenatore italiano può tornare subito in Premier League: super offerta degli Spurs. De Zerbi nuovo allenatore del Tottenham, è ufficiale: Ho firmato un contratto a lungo termineRoberto De Zerbi è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano prende il posto di Igor Tudor che pochi giorni fa aveva raggiunto l’accordo col club per la risoluzione del suo ... fanpage.it De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: l'annuncio ufficialeLONDRA (INGHILTERRA) - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. L'ex tecnico dell'Olympique Marsiglia raccoglie il ... corrieredellosport.it UFFICIALE: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham Gli Spurs hanno ufficializzato, con effetto immediato, l’arrivo del manager italiano ex Marsiglia per provare a centrare l’obiettivo salvezza - facebook.com facebook DE ZERBI RESTEREBBE ANCHE IN CHAMPIONSHIP Roberto #DeZerbi si appresta a diventare il nuovo allenatore del #Tottenham. Lo attenderà una sfida molto complicata. Secondo voi si salverà x.com