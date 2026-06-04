Lo sguardo delle donne Una sceneggiatura su 4 oggi è firmata da autrici

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Solo il 25% degli sceneggiatori italiani sono donne. Il Milano Film Fest, che inizia oggi, dedicherà attenzione al divario di genere nel cinema, puntando i riflettori sulle storie femminili e cercando di promuovere autrici nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra gli sceneggiatori italiani, solo uno su quattro è donna. Il gender gap nel mondo del cinema c’è ancora e verrà inquadrato anche in occasione del Milano Film Fest che inizia oggi e che cercherà di cambiare “copione“, un film dopo l’altro, accendendo i riflettori sulle storie al femminile. "La fase di scrittura nella vita di un’opera audiovisiva è un momento cruciale, da cui dipende molto del suo futuro e della sua capacità di essere significativa nel contesto sociale e storico. La presenza di un numero ancora limitato di sceneggiatrici nelle produzioni cinematografiche italiane (ad oggi si conta un’autrice su quattro, con una crescita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lo sguardo delle donne una sceneggiatura su 4 oggi 232 firmata da autrici
© Ilgiorno.it - Lo sguardo delle donne. Una sceneggiatura su 4 oggi è firmata da autrici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nove donne straordinarie raccontate da altrettante studiose e giornaliste. Donne nella Storia, lo spazio di iO Donna dedicato alle vite straordinarie di autrici, politiche, scienziate e pioniere diventa un Vodcast in 9 puntate.Nove donne straordinarie sono al centro di un nuovo progetto che coinvolge altrettante studiose e giornaliste.

Leggi anche: Jesi sceglie lo sguardo di genere: nasce la Consulta delle Donne e della Comunità Lgbtqia+

Temi più discussi: Lo sguardo delle donne. Una sceneggiatura su 4 oggi è firmata da autrici; Donne: il tempo e la voce; Un memoir non è un manifesto - Appunti; Lo sguardo e la dignità di Barbara Berardicurti.

lo sguardo delle donneLo sguardo delle donne. Una sceneggiatura su 4 oggi è firmata da autriciCrescono di 5 punti percentuali all’anno: Squilibrio di genere ancora evidente. La leva delle scrittrici non italiane e i premi al femminile, con 260 candidate. ilgiorno.it

Le donne al centro della politica regionaleCaro direttore, lo sguardo delle donne come prospettiva di governo non riguarda una – pur importante – questione simbolica, ma rappresenta un atto di giustizia e al contempo di responsabilità rispetto ... napoli.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web