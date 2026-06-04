Lo sguardo delle donne Una sceneggiatura su 4 oggi è firmata da autrici

Solo il 25% degli sceneggiatori italiani sono donne. Il Milano Film Fest, che inizia oggi, dedicherà attenzione al divario di genere nel cinema, puntando i riflettori sulle storie femminili e cercando di promuovere autrici nel settore.

Tra gli sceneggiatori italiani, solo uno su quattro è donna. Il gender gap nel mondo del cinema c’è ancora e verrà inquadrato anche in occasione del Milano Film Fest che inizia oggi e che cercherà di cambiare “copione“, un film dopo l’altro, accendendo i riflettori sulle storie al femminile. "La fase di scrittura nella vita di un’opera audiovisiva è un momento cruciale, da cui dipende molto del suo futuro e della sua capacità di essere significativa nel contesto sociale e storico. La presenza di un numero ancora limitato di sceneggiatrici nelle produzioni cinematografiche italiane (ad oggi si conta un’autrice su quattro, con una crescita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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