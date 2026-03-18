Jesi sceglie lo sguardo di genere | nasce la Consulta delle Donne e della Comunità Lgbtqia+

A Jesi è stata istituita la Consulta delle Donne e della Comunità Lgbtqia+. Si tratta di un organismo che mira a promuovere un confronto aperto su temi di genere e inclusione, coinvolgendo attivamente cittadini e rappresentanti delle diverse realtà. La creazione di questa consulta rappresenta un passo verso una maggiore attenzione alle esigenze di tutte le persone che vivono in città.

Jesi (Ancona), 18 marzo 2026 – Un nuovo spazio di democrazia partecipata, un laboratorio di idee per scardinare pregiudizi e costruire una città a misura di tutti i suoi cittadini, nessuno escluso. A seguito della deliberazione del consiglio comunale dello scorso 27 gennaio, il Comune di Jesi ha ufficialmente istituito la “Consulta delle donne e delle persone che si riconoscono nella Comunità Lgbtqia+”. Con l’apertura dei termini per le iscrizioni all’Assemblea, il progetto entra ora nella sua fase operativa, chiamando a raccolta la cittadinanza attiva per trasformare un atto amministrativo in un motore di cambiamento sociale. La Consulta non nasce come un semplice organo consultivo formale, ma come il fulcro propositivo delle politiche di genere e dell'inclusione nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi sceglie lo sguardo di genere: nasce la Consulta delle Donne e della Comunità Lgbtqia+ Articoli correlati Lo sguardo delle donne. Contest di realtà virtuale per registe e attriciApproda a Pavia uno spaccato di festival storico che si svolge da sempre a Milano con alcune puntate in altre città italiane e all’estero. Udine: “Donne di Donne”, la mostra fotografica che celebra lo sguardo femminile e i suoi molteplici volti.Udine è la cornice di “Donne di Donne”, una mostra fotografica inaugurata presso la Galleria FARè che celebra lo sguardo femminile attraverso le... Aggiornamenti e notizie su Comunità Lgbtqia Over the Rainbow, lo sguardo del cinema sull’universo LGBTQIA+: al via la rassegnaTutto pronto per Over the Rainbow, una nuova rassegna dedicata allo sguardo del cinema sull’universo LGBTQIA+ e sulle sue molteplici declinazioni. L’iniziativa, che vedrà la prima proiezione l’8 ma ... siracusaoggi.it Teatro di comunità a Riomaggiore. Riparte ’Lo sguardo di Telemaco’Riparte con la sua quarta edizione ’Lo sguardo di Telemaco’, il progetto promosso a Riomaggiore dal Teatro Pubblico Ligure fondato sul teatro di comunità per valorizzare il patrimonio culturale e ... lanazione.it