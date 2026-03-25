Nove donne straordinarie sono al centro di un nuovo progetto che coinvolge altrettante studiose e giornaliste. Lo spazio dedicato alle figure femminili nella storia, promosso dal supplemento di un quotidiano, si trasforma in un vodcast composto da nove episodi. Ogni puntata approfondisce le vite di autrici, politiche, scienziate e pionieri che hanno lasciato un segno.

N ove donne straordinarie raccontate da altrettante studiose e giornaliste. Donne nella Storia, lo spazio di iO Donna dedicato alle vite straordinarie di autrici, politiche, scienziate e pioniere diventa un Vodcast in 9 puntate. I make-up più iconici del cinema: da Elizabeth Taylor in “Cleopatra” a Katinka in “Zoolander” X A partire da venerdì 27 marzo e per i successivi nove venerdì, verranno pubblicate sulle principali piattaforme e su questo sito 9 video-lezioni dedicate alle donne che hanno cambiato la storia. Un racconto a due voci, un’esperta e una giornalista, per raccontare l’importante contributo femminile nei campi della cultura, della società e della politica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nove donne straordinarie raccontate da altrettante studiose e giornaliste. Donne nella Storia, lo spazio di iO Donna dedicato alle vite straordinarie di autrici, politiche, scienziate e pioniere diventa un Vodcast in 9 puntate.

Articoli correlati

Leggi anche: Giustizia, giornaliste italiane: all'incontro non solo 8 marzo, raccontate le storie di donne e giustizia negata

Bvlgari, 5 donne straordinarie per 5 inedite minaudièreViene infatti da chiedersi se siano preziosi gioielli o meri accessori da portare a tracolla quelli che compongono la collezione in edizione limitata...

Contenuti utili per approfondire Nove donne

Comuni e straordinarie. Donne raccontate a teatro: Le voci contro gli orroriL’attrice fiorentina Gaia Nanni sarà stasera al Bolognini con Non sono Rosa. Ingresso gratuito e senza prenotazione. Sul palco rivivranno tante storie. quelle di chi affronta la vita di ogni giorno ... lanazione.it

Cinque donne, cinque epoche: tutto sulle vite straordinarie raccontate nella puntata del 18 marzo a Le RagazzeLe Ragazze, puntata del 18 marzo: le storie di Marisa Mariotti, Ida Montanari, Felice Antonini, Benedetta Tobagi e Mariafelicia Carraturo e chi sono (getty images) Le storie di cinque donne ... alfemminile.com