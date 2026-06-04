Lo sbriciolamento di tutto e la fine del mondo ogni quarto d’ora

Un individuo ha trascorso mezza giornata cercando di ricordare chi abbia detto che i problemi di comunicazione non sono mai problemi di comunicazione, senza riuscirci. Nel frattempo, si sente come se tutto stesse crollando, con un senso di caos e fine imminente che si ripete ogni quindici minuti. La sensazione è di un senso di disfacimento generale, quasi come se il mondo si stesse sgretolando ripetutamente.

I problemi di comunicazione non sono mai solo problemi di comunicazione, sono lo spirito del tempo e del telefonino con fotocamera a portata di mano Scrivo questo articolo dopo aver cercato invano, per mezza giornata, di ricordarmi chi, e quando, e a proposito di cosa, avesse detto «I problemi di comunicazione non sono mai problemi di comunicazione». Potrebbe essere stato Alastair Campbell ma anche Daniele De Rossi, Loredana Berté ma anche Elena Ferrante. E qui già c’è un pezzo del problema. Forse stiamo, ormai da anni, scambiando retrospettivamente per rispettabilità e contegno e senso delle istituzioni quella che era semplicemente mancanza di occasioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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