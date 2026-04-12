Vinitaly 2026 Emilia-Romagna protagonista con 90 espositori e lo chef Cracco

A Vinitaly 2026, l’Emilia-Romagna si presenta con 90 espositori nel padiglione 1 di Veronafiere, accompagnati da 13 masterclass dedicate a vino e cucina. La regione porta in fiera una proposta che combina enogastronomia e turismo, offrendo un’immagine rinnovata e più integrata. Tra gli ospiti c’è anche uno chef noto che partecipa a eventi e degustazioni. La manifestazione si svolge dal 10 al 13 aprile.

Novanta espositori, tredici masterclass e una proposta che unisce vino, cibo e turismo: l’Emilia-Romagna inaugura a Vinitaly 2026 il padiglione 1 di Veronafiere con una visione rinnovata e sempre più integrata. Il taglio del nastro è avvenuto con un gesto simbolico: l’apertura di una forma.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Vinitaly, l’Emilia-Romagna rilancia: più espositori e Cracco ai fornelliModena, 25 febbraio 2026 – Passaggio di testimone stellato per il padiglione dell’Emilia Romagna a Vinitaly. Vinitaly, l’Emilia-Romagna rilancia: più espositori e Carlo Cracco ai fornelliModena, 25 febbraio 2026 – Passaggio di testimone stellato per il padiglione dell’Emilia Romagna a Vinitaly.