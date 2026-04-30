La Rai contro Ranucci la lettera di richiamo dopo l’intervento a Rete4 su Minetti e Nordio | cosa contesta la Rai e cosa rischia il giornalista

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci a seguito di un intervento durante l’ultima puntata di È Sempre Cartabianca trasmessa su Rete4. La contestazione riguarda le dichiarazioni fatte dal giornalista su Minetti e Nordio. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate dalle affermazioni, che hanno portato a un intervento formale da parte dell’azienda. Ranucci rischia ora sanzioni disciplinari in base alle norme interne.

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per quel che aveva detto nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete4. Ranuncci in quell’occasione aveva parlato di presunti incontri del ministro Carlo Nordio con Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani nella loro tenuta in Uruguay. Dell’esistenza della lettera, Ranucci ha saputo prima dall’agenzia Ansa che dalla sua posta, dice lui stesso sui social. Cosa aveva detto Ranucci a È sempre Cartabianca e la smentita di Nordio. Ospite di fatto di un talk show della concorrente Mediaset, Ranucci aveva riferito di una fonte secondo cui Nordio sarebbe stato accolto nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, attuale compagno di Nicole Minetti.🔗 Leggi su Open.online

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