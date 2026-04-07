Lo Stato delle Cose la Rai annuncia la chiusura del programma di Giletti? Ecco cosa succede

La Rai ha comunicato la decisione di interrompere la trasmissione condotta da Massimo Giletti, “Lo Stato delle Cose”. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di chiusura. Il programma, in onda da diverso tempo, sembra destinato a terminare nel prossimo futuro, secondo quanto annunciato dall’emittente. La decisione ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Lo Stato delle Cose, programma condotto da Massimo Giletti, è a rischio chiusura? Ecco la decisione della Rai Lo Stato delle Cose, programma televisivo condotto da Massimo Giletti, è a rischio chiusura? Un messaggio del conduttore ha fatto nascere il dubbio su un possibile stop da parte della Rai. Il rischio di chiusura per Lo Stato delle Cose, programma televisivo di Massimo Giletti, in onda su Rai 3, sembra essere sempre più concreto. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal programma, in termini di audience, qualcosa sembra non andare per il verso giusto. La trasmissione televisiva ha raggiunto 1.083.000 spettatori, ottenendo così l’8.2% di share, arrivando a conquistare un posto sul podio della serata di Pasquetta, 6 aprile 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Lo Stato delle Cose, la Rai annuncia la chiusura del programma di Giletti? Ecco cosa succede Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti: la Rai smentisce la chiusura anticipataLa Rai interviene per chiarire le indiscrezioni sulla chiusura anticipata del talk show di Massimo Giletti su Rai 3. Massimo Giletti, la Rai smentisce la chiusura de Lo Stato delle CoseIl futuro di Massimo Giletti e della sua trasmissione, Lo Stato delle Cose, restano in bilico. LO STATO DELLE COSE: GILETTI SCONVOLTO DAL COLPO DI SCENA Temi più discussi: Il delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose; Lo stato delle cose 2025/26 - Puntata del 06/04/2026 - Video; Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e Sempio; Lo stato delle cose stasera 30 marzo, nuovi dubbi su Garlasco: lo scontrino del parcheggio e i messaggi misteriosi. Garlasco in Tv, Marco Poggi e il rapporto mai interrotto con Sempio. Giletti sbotta: Mi lascia perplessoA Lo Stato delle Cose nella puntata di lunedì 6 aprile 2026 si è parlato di Garlasco, con attenzione a Marco Poggi, ancora amico di Sempio, attuale indagato ... libero.it Lo stato delle cose, indagini sul caso di Garlasco al capolinea. L'inchiesta Totò Riina a Malta tra ville e verità nascosteNuovo appuntamento con Lo stato delle cose, stasera in tv lunedì 6 aprile su Rai 3. Il programma condotto da Massimo Giletti riparte da un'inchiesta che riguarda Totò Riina. Nessuno ha mai visto la su ... corrieredellumbria.it Tv7 Tg. . SCIVOLA NEL TORRENTE: MUORE 21ENNE - Una tragedia è accaduta nel giorno di Pasquetta in Provincia di Vicenza. Un giovane ragazzo è scivolato nel torrente ed è stato inghiottito dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato un’ora dopo dai - facebook.com facebook Un cratere della Luna è stato dedicato a Carroll Wiseman, moglie del comandante di Artemis II x.com