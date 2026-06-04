Un giocatore di Livorno ha vinto 50.000 euro con il biglietto “100X New”. La vincita è stata ottenuta tramite il gioco di fortuna “Gratta e Vinci”. La notizia riguarda la regione Toscana, dove si è verificata questa vincita significativa. Non sono stati forniti dettagli sulla data esatta o sull’identità del vincitore. La vincita è avvenuta con una singola giocata, senza ulteriori informazioni sulla modalità di acquisto.

Livorno, 4 giugno 2026 – Una giocata decisamente fortunata. La Toscana è protagonista con il Gratta e Vinci “100X New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Livorno è stata realizzata una vincita da 50mila euro presso il punto vendita di piazza Grande 59. Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 in Toscana la spesa relativa ai giochi, ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori, si conferma a 1,26 miliardi di euro, in linea con l’andamento dei dodici mesi precedenti. Lieve crescita, invece, nella provincia di Livorno dove, rispetto ai 118,5 milioni di euro spesi nel 2024, nell’ultimo anno si è arrivati a 120,7 milioni di euro, con un incremento dell’1,9%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Livorno: vinti 50mila euro con “100X New”

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