Vinti nel casertano 50mila euro con un Gratta e Vinci Vip

Nel casertano, un giocatore ha vinto 50mila euro con il Gratta e Vinci “Edizione Speciale Vip”. L’evento è avvenuto a Frignano, dove la vincita ha portato un momento di gioia tra chi ha acquistato il biglietto. La somma è stata realizzata con un singolo tagliando, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sull’identità del vincitore. La notizia si aggiunge alle vincite recenti nel settore del gioco d’azzardo.

La fortuna fa tappa nel casertano. A Frignano è stata centrata una vincita da 50mila euro con il Gratta e Vinci “Edizione Speciale Vip”, regalando un sorriso a un fortunato giocatore.Secondo quanto riportato da Agipronews, la vincita è stata realizzata nell’ultima settimana presso un punto.🔗 Leggi su Casertanews.it La fortuna bacia la vicina Borgosesia: vinti 50mila euro con un Gratta e VinciNella calma di una mattina di febbraio, tra il profumo di caffè appena fatto e il tintinnio delle monete al banco, la sorte ha deciso di bussare con... Gratta e Vinci: a Frignano centrata una vincita da 50mila euro con “Edizione Speciale Vip”Tempo di lettura: < 1 minutoCampania protagonista con il Gratta e Vinci “Edizione Speciale Vip”.