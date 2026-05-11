Centrato un doppio ' 5' al Superenalotto | vinti 50mila euro nel casertano

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’estrazione di venerdì del Superenalotto, nella provincia di Caserta, sono stati centrati due premi da 50.000 euro ciascuno, assegnati a vincitori di Maddaloni. La notizia è stata riportata da Agipronews e riguarda un doppio '5' che ha portato a questa somma. I dettagli sui numeri estratti non sono stati specificati.

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La provincia di Caserta fa festa al Superenalotto. Come riferisce Agipronews, all’estrazione di venerdì sono stati centrati due ‘5’ a Maddaloni.Le giocate gemelle, che hanno portato a vincite per oltre 50mila euro, sono state registrate alla “Tabaccheria Alessandro” di via Libertà. Un terzo ‘5’.🔗 Leggi su Casertanews.it

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