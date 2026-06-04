Un operaio di 30 anni è morto a Rosignano, Livorno, dopo essere caduto da circa 6 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone di un’azienda. L’incidente è avvenuto durante l’attività lavorativa, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze. La vittima è deceduta sul posto. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente.

A Livorno un nuovo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 30 anni è morto a Rosignano dopo essere caduto da altezza di circa 6 metri: stava lavorando sul tetto del capannone di un’azienda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e i tecnici della salute sul lavoro. Nonostante sia stato dato subito l’allarme, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Le forze dell’ordine indagano per capire cosa sia accaduto: non è escluso un malore. L’uomo, di origine tunisina, risulterebbe residente in una provincia della Lombardia e sarebbe al servizio di un’azienda specializzata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Livorno, cade dal tetto di un’azienda mentre lavorava: morto un operaio di 30 anni

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