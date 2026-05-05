Cade dal tetto mentre fa dei lavori | grave un uomo di 59 anni a Trontano

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di martedì 5 maggio a Croppo di Trontano, in Vco, dopo essere caduto dal tetto mentre svolgeva dei lavori. I soccorsi sono intervenuti sul posto e lo hanno trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito gravemente nel pomeriggio di martedì 5 maggio a Croppo di Trontano, in Vco. L'incidente è avvenuto intorno alle 17, mentre l'uomo si trovava sul tetto della propria abitazione.Secondo le prime ricostruzioni, il 59enne stava eseguendo alcuni lavori di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Cade dal primo piano mentre gioca sul balcone: grave bimbo di 4 anniSan Benedetto (Ascoli), 29 aprile 2026 – Grave infortunio domestico in via Forlanini a San Benedetto, dove ieri pomeriggio un bambino di 4 anni è... Leggi anche: Incidente sul lavoro: uomo di 50 anni cade dal tetto a Castellamonte (altezza di 5 metri), arriva l’elisoccorso Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Asolo, cade dal tetto della bocciofila: morto un uomo di 60 anni; Tragedia alla bocciofila: 60enne cade dal tetto e muore; Cade dal tetto di casa a Brebbia, grave un diciannovenne; Tragedia alla bocciofila, precipita dal tetto e sbatte la testa: morto un 60enne. Cade dal tetto mentre fa dei lavori: grave un uomo di 59 anni a TrontanoUn uomo di 59 anni è rimasto ferito gravemente nel pomeriggio di martedì 5 maggio a Croppo di Trontano, in Vco. L'incidente è avvenuto intorno alle 17, mentre l'uomo si trovava sul tetto della propria ... novaratoday.it Asolo, cade dal tetto della bocciofila: morto un uomo di 60 anniLa tragedia mentre stava effettuando alcuni lavori di riparazione. Inutili i soccorsi degli operatori del Suem 118 ... rainews.it Oggi non cade solo un edificio. Cade un simbolo del potere della camorra. Con la demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, lo Stato dimostra che la criminalità organizzata non è invincibile. Il clan Gionta perde una roccaforte storica. I cittadini della C - facebook.com facebook #4maggio 1980: il Cap. Emanuele Basile cade vittima di agguato mafioso, mentre rientra a casa con la moglie e la figlia, dopo aver assistito alla festa del Santissimo Crocifisso a Monreale. Sarà decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile #Carabinieri x.com